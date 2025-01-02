花蓮無硫乾金針 可望成首件碳足跡標籤加工蔬菜

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（中央社社記者楊淑閔台北2日電）農業部花蓮區農改場今天表示，參與農業部「農產品碳足跡盤查計畫」有成果，算出「100克裝無硫乾金針」碳足跡為780公克二氧化碳當量，可望成為全國首件碳足跡標籤加工蔬菜。

花蓮區農改場發布新聞指出，無硫乾金針碳盤查的執行，從民國112年9月15日至富里鄉農會訪談開始，至113年10月25日取得最後1筆資料，費時逾1年，終於算出碳足跡，未來將申請「產品碳足跡標籤」。

關於「100克裝無硫乾金針」的碳足跡盤查，花蓮區農改場說明，是依據環境部「碳足跡產品類別規則-雜糧及蔬菜」進行，記錄無硫乾金針從原料取得、製造、配送銷售、使用到廢棄處理等5個階段的碳足跡排放量。

花蓮區農改場指出，盤查結果顯示，富里鄉農會生產的「100g無硫乾金針 」，各階段的碳排比率依序為「製造階段」占84%，其中烘乾用油占69%，塑膠封口袋占8%、用電占7%。

其次是「原料階段」占11%，「使用階段」占5%，「配銷」及「廢棄」階段合計不到1%；以上總碳足跡排放量約為780公克二氧化碳當量。

花蓮區農改場助理研究員倪禮豐告訴中央社記者，農業部「農產品碳足跡盤查計畫」結合各場試所執行，這次執行的乾金針，碳排熱點在製造階段，各階段所占比例與其他農產品迥異，適合提供相同類型的農產品參考；農業部此計畫還會執行茶葉、鴨蛋、牛奶等，相關結果將作為政策參考。

關於碳盤查的費用，倪禮豐說，由民間機構執行至取得「產品碳足跡標籤」，去年以前約要新台幣80萬元，這次乾金針的碳盤查報告約50萬元，由花蓮區農改場執行吸收。

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後續必須送第三方驗證機構查證報告內容屬實，並向農業部申請碳標籤，共約需支出30萬元，富里鄉農會會自費。因富里鄉農會也自費委外做水稻碳盤查、申請碳標籤，屆時有可能會一起申請。

花蓮區農改場補充，花蓮縣富里鄉六十石山是台灣金針重要產區之一，栽培面積約200公頃，年產量約120噸，由專業農戶進行本地金針種的栽植、採收及烘乾，其中部分交由富里鄉農會包裝出售。（編輯：管中維）1140102