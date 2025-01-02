公共化幼兒園核定205處 至今已開辦146園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）為擴大平價幼兒園的供應量，教育部協助各縣市新建園舍，民國106年到113年共核定205處，目前已開辦146園，結合「0到6歲國家一起養」政策，減輕家長的負擔。

教育部今天發布新聞稿，透過前瞻基礎建設計畫及新建幼兒園園舍補助計畫，持續於有需求的地區，協助縣市政府新建公共化幼兒園園舍，106年至113年共核定205處，預計增設1040班、2萬6937個就學名額。

新竹縣博愛非營利幼兒園今天舉辦揭牌典禮，以童話意象設計拱門、斜屋頂延續家的親切溫暖，屋脊旋轉設計表達孩子們會找出屬於自己的特色發展，電梯井則塑造成瞭望塔，隱喻小朋友在家的溫暖與支持之下，能有更遼闊的視野。

新竹縣王爺壟非營利幼兒園預計14日揭牌，以客家傳統聚落「伙房」為靈感，採院落配置，區分不同年齡層的室內空間，結合可共同使用的合院空間、風雨廣場，形成迴遊動線，讓師生一起學習和探險。

教育部表示，公幼家長繳費上限已降低到新台幣1000元（每月）；非營利幼兒園為2000元，藉此減輕家長負擔，讓年輕家庭敢婚、願生、樂養。（編輯：張雅淨）1140102