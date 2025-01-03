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Email收交通罰單催繳 公路局：詐騙、勿點連結

2025/1/3 20:05
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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部公路局今天表示，最近有民眾收到Email通知，內容為通知交通違規，並提供網址繳納罰鍰；經查是詐騙假訊息，提醒民眾勿點選連結。

公路局發布新聞稿，有民眾接獲Email通知，內容為「監理業務中心發現您未處理違反道路交通管理事件，請於O/O之前盡快處理，並依線上處理步驟繳納」。

公路局說，經查證Email中實際所載網址不屬於政府機關網址，是假訊息，公路局迄今已通報下架169件詐騙網頁。

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公路局澄清，監理機關雖有交通違規罰單到期簡訊提醒通知服務，但需要車主提出申請，且此服務僅限於「提醒通知」，不會附上網址供下載及點選，提醒民眾切勿點擊來源不明電子郵件、簡訊或連結，以免上當受騙，若收到繳費電子郵件存有疑慮，可洽各地區監理所站查證。

公路局說，民眾若要查詢相關違規或汽車燃料使用費，務必點選正確網址，或下載監理服務APP。民眾若有疑義可洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話，或各監理所站求證；若為6都所管轄交通違規，可洽6都裁決中心（處）求證。（編輯：陳政偉）1140103

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