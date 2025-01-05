台鐵七堵調車場出軌 搶修恢復作業功能

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（中央社記者余曉涵台北5日電）台鐵E500型機車日前在七堵調車場調車線出軌，輾壞轉轍器及相關設備。台鐵今天表示，在搶修後，七堵調車場清晨恢復作業功能，相關事故原因還在查明中。

根據台鐵提供的資料，出軌的是125次PP自強號後端E500型電力機車其中1軸，出軌後輾壞3組轉轍器及連桿等相關設備，目前不清楚出軌原因，仍待調查。

台鐵今天發布新聞稿表示，經過搶修人員不斷努力，已於當日深夜完成車輛復軌及入庫、WB路線（出庫線B）復原、以及調車號誌銜接，恢復基本的調車機能，1月3日下午正線列車運行也不再受到影響。

台鐵指出，1月4日夜間，北區營運處再統合工務段、電務段、電力段、及機務段各單位（計出動78人、大型工程機具8具），進行WA路線（出庫線A）復原工程並全面檢查場內路線，包括工務換新3座轉轍器、電務重整8座轉轍器、以及電力線及號誌整修等，經過詳細計劃及施作，已經於今天清晨全面恢復調車作業功能，全場正常運轉。

台鐵表示，透過號誌重演，確認當時進路設定及調車號誌皆正常顯示，號控人員及司機員均無人為疏失的情事，另外，機車頭及電車線經檢視也無異常。

台鐵指出，至於是否為轉轍器基座木枕的螺栓鎖定不緊密，或其他綜合因素造成擴軌，則正由運安處詳細查明中。

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台鐵並指出，目前台鐵總道岔數3618套，已抽換PC枕型道岔2859套、合成枕型道岔12套，剩餘747套木枕型道岔；計劃114至116年抽換完成（含七堵、彰化機務段等調車場225套），未來將再加速更新進度。

台鐵董事長杜微表示，針對此次事故，將嚴予檢討平日設備保養及檢查的落實程度，同時也要加速設備更新，相關規劃已責成經理部門滾動修正，納入5年安全提升方案中積極執行。（編輯：管中維）1140105