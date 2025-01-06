廢棄紡織品變建材 台科大生獲國際設計獎

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（中央社記者許秩維台北6日電）台科大建築系學生發揮巧思，讓廢棄紡織品、回收廢棄口罩等廢棄物，搖身一變成為建築外立面材料或用來製作城市空氣淨化裝置，獲得西班牙國際設計競賽獎項肯定。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大建築系在專業教育、資源整合與創新教學上，提供寬闊的成長平台，讓學生在國際設計舞台上屢創佳績，包括林家緯、劉子謙、施善譯等學生分別在德國iF學生設計獎及西班牙國際設計競賽ISARCH AWARD等競賽中獲殊榮。

榮獲西班牙國際設計競賽ISARCH AWARD「Bronze」獎項的劉子謙，將廢棄紡織品轉化為建築外立面材料，作品「編織機摩天樓（Textile Machine Skyscraper）」整合紡織廢料回收系統，打造融合人類生活與自然和諧的空間裝置，鼓勵民眾重新審視時尚文化、消費模式與環境責任的關係。

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同樣參加西班牙國際設計競賽ISARCH AWARD並獲得「Winner」獎項的施善譯，回收廢棄口罩製作城市空氣淨化裝置「大都會淨化膜系統（Metropolis Cleanse Membrane）」，應用氣壓膨脹伸縮原理將口罩廢材回收再製成新的型態，以環保解決方案應對都市的空氣污染問題。

台科大建築系碩士生林家緯的作品「重生膠囊（Rebirth SeedPod）」，融入摺紙工法與模組化設計，專注於災後快速部署的需求，可根據需求組合成庇護所、醫療設施或公共空間，結合自然通風、太陽能板供電與雨水收集系統，作品獲得2024德國iF學生設計獎。（編輯：李亨山）1140106