加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三重建案受損鄰房持續傾斜 新北市府憂倒塌將連夜拆除3、4樓
首頁 / 生活

農曆春節將至 衛福部提醒提早預約長照服務

2025/1/6 19:02（1/6 20:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
衛生福利部6日提醒，年節期間有長照需求的民眾，可依各縣市所訂期限提前預約服務，以利及早安排。圖為長照專車。中央社記者曾以寧攝 114年1月6日
衛生福利部6日提醒，年節期間有長照需求的民眾，可依各縣市所訂期限提前預約服務，以利及早安排。圖為長照專車。中央社記者曾以寧攝 114年1月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北6日電）農曆春節將至，但失能民眾及家庭照顧者在年節期間可能仍需要長照服務，衛福部今天提醒，年節期間有長照需求的民眾，可依各縣市政府規定事前預約，以利及早安排。

農曆春節期間不少民眾會團圓過節，但是長期照顧家庭卻可能仍有長照資源需求。為讓失能民眾及家庭照顧者可以在年節期間持續獲得長照必要服務，衛生福利部今天發布新聞稿提醒。

衛福部長期照顧司副司長吳希文向中央社記者說明，過年期間部分長照服務可能會有暫停狀況，或部分機構可能會休息，因此若民眾已確定仍會有居家服務、日間照顧、家庭托顧、交通接送、專業服務、喘息服務或餐飲服務等服務的需求，可提早預約。

衛福部指出，民眾可依各縣市所訂期限提前預約服務，以利各縣市長期照顧管理中心或社區整合型服務中心（A單位）於春節前先安排連結服務資源，也有助服務提供單位及早安排人力。

聘有外籍家庭看護工的被照顧者，衛福部提醒，只要經評估為長照需要等級2至8級者，其所聘外籍家庭看護工春節期間如有休假或因故請假無法協助照顧，可優先預約申請勞動部補助短照服務；家庭照顧者為減輕照顧負荷，也可事前申請喘息服務。

衛福部呼籲有長照服務需要的民眾，可利用市話、手機撥打1966長照服務專線。（編輯：張雅淨）1140106

#吳希文
#長照
#勞動部
#衛福部
吳希文
80歲以上聘外籍看護免巴氏量表 民團憂搶工效應衝擊中重症家庭中度以上失智轉出據點 調查：7成反對、4成自費留
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：