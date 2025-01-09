兒少權法公聽 人本籲禁身心暴力、設與兒童工作證

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（中央社記者陳至中台北9日電）立法院今天召開兒少權法修訂公聽會，人本教育基金會發布新聞稿，呼籲修法應明文「禁止一切形式對兒童身心暴力」，並建立「與兒童工作證」制度。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天召開「兒童及少年福利與權益保障法」修訂公聽會，人本呼籲注意時常被忽略的精神暴力，透過兒少權法修訂明文禁止，可與民法將父母懲戒權修改為保護及教養的修正互相搭配，更完整地保障兒少的安全及主體性。

人本指出，精神暴力包括對兒少的羞辱、威脅、孤立或長期否定等行為，會造成極為深遠的影響。政府應強化親職支援系統，協助家長掙脫暴力的世代複製。

人本並解釋，不是所有程度的身心暴力都要被處罰。針對家內較輕微的暴力，可採提供教育、諮詢、商談、實際操作方法等相關資源的方式介入。

另外，近期台灣發生多起曾涉暴力或性侵人員，透過參與運動社團、才藝班、營隊活動，再度接近和傷害兒少。人本呼籲引入澳洲運作多年的制度，設立「與兒童工作證（Working With Children Check，WWCC）」，透過安全查核和知能培訓，有效阻止對兒童有風險的人員進入兒少工作場域。

人本也呼籲，以法律明定持續性的自殺事件回顧調查機制，並逐年提出報告，以確保掌握整體兒少環境中造成兒少自殺的風險因素，作為自殺防治政策擬定、執行的重要基礎。

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國教行動聯盟也發布新聞稿，擔心今天立法院公聽會沒有邀請任何家長團體出席，不見得符合兒童最佳利益。

國教盟呼籲修法，在各層級兒少權益相關會議中，應至少設置2名家長代表；加強司法、衛福、教育等部門的跨部會協調和數據共享；以及設立中央層級的家庭政策委員會、兒童心理健康數據庫，強化親職教育與心理健康支持。（編輯：李亨山）1140109