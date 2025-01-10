陳世凱：春節疏運已準備好 台鐵所有螺絲都要鎖緊

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（中央社記者沈如峰基隆10日電）交通部長陳世凱今天在台鐵公司七堵機務段視察時說，交通部今年的春節疏運都已準備好，提供足夠運具，呼籲大家多搭乘大眾運輸，屆時台鐵所有的螺絲也都需鎖緊，請民眾放心。

台鐵E500型機車日前在七堵調車場調車線出軌，輾壞轉轍器及相關設備。春節將至，陳世凱今天特別前往七堵機務段視察作業情況，並發送紅包給機務段員工。

陳世凱受訪時說，疫情過後不論是台鐵或高鐵的旅次都已創新高點。過年期間大家都在休假，但屆時台鐵所有的螺絲都需要鎖緊，請全國民眾放心，台鐵所有員工都會站在第一線為民服務，一刻也不停歇。此外，所有疏運計畫交通部都已準備好，今年也提供足夠的運具，呼籲大家多搭乘台鐵或大眾運輸。

陳世凱表示，台鐵是民眾信任又安全的運輸工具，台鐵所有的全安問題不分大小，交通部都非常在意，所有安全標準作業程序SOP也都有，重點在於落實，所有動作都要落實做好。

陳世凱認為，交通部的要求是零事故，而非低事故，所有SOP若有做好，再三確認，從過去的經驗來看，就不會發生安全疑慮。

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針對台灣高鐵公司董事長江耀宗去職，董事長由台灣高鐵總經理鄭光遠暫代。陳世凱回應，高鐵是上市櫃公司，有公司治理的層面，相信會依董事會的規定方式下去走，交通部予以尊重，也非常感謝江耀宗過去8年多對台灣高鐵的貢獻，讓高鐵在財務改革後，現在不管在財務、營運、營收、安全都做得非常好。

媒體詢問目前旅遊人次崩跌，觀光業者哀鴻遍野，交通部被指沒有作為，有何對策？陳世凱回應，台灣有很多很美、值得旅遊的地方，度假旅遊時可選擇搭乘台鐵。（編輯：方沛清）1140110