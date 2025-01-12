強烈大陸冷氣團加輻射冷卻 天氣寒冷注意保暖

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（中央社台北12日電）氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚清晨西半部及宜蘭低溫約攝氏9至13度，近山區及空曠地區有局部10度以下的機率，金馬更只有4至6度，花東約15度，天氣寒冷注意保暖。

交通部中央氣象署指出，白天晴到多雲，北部、東半部及澎湖高溫回升至16到20度，中南部地區21至23度，入夜之後氣溫再度下降，日夜溫差大，請適時增減衣物。

澎湖全天13至16度，金門4至17度，馬祖6至13度；環境轉乾，僅花、東地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖晴到多雲。

氣象署提醒，東北風偏強，桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有8至9級強陣風，海邊活動注意安全。

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近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

由於天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物注意防範寒害；使用瓦斯熱水器具留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有年長者、孩童或心血管疾病患者，應特別注意保暖。（編輯：管中維）1140112