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饗饗信義店疑食物中毒案 北市收7件消費爭議申訴

2025/1/12 16:48
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，累計通報就醫者達59人。台北市法務局表示，統計至今天中午止，共收到7件消費爭議申訴，相關醫療和餐費支退方案，饗賓公司將於明天回覆。

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，台北市衛生局接獲醫院通報，有9人於5日用餐後出現嘔吐、腹瀉等症狀，立即要求停業並啟動調查，目前累計通報就醫人數達59人。

針對相關消費爭議，法務局台北市主任消保官楊麗萍下午回應表示，統計至今天中午為止，台北市政府目前共收到7件消費爭議申訴。

楊麗萍指出，由於饗賓公司10日已向台北市政府說明，待相關衛生單位就本案肇因結果進行判定及釐清後，會啟動相關保險理賠程序；目前先提供就醫民眾「（新台幣）800元現金+1000元抵用券」為先行慰問方案。

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她說，北市府已要求饗賓公司立即研議，應先行支付醫療費用並退還餐費的「完整方案」，饗賓公司稱要先內部研議後，預計明天回覆北市府。

楊麗萍說，本事件受影響消費者若不接受業者所提方案，可提消費爭議申訴，北市府將盡力維護消費者權益。（編輯：李錫璋）1140112

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楊麗萍
饗饗疑中毒案 北市：無法用餐者加倍返還定金
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