陽明交大提升光電探測器性能 有助精準定位腫塊

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（中央社記者許秩維台北13日電）陽明交大團隊開發創新技術，提升近紅外光電探測器性能且提高探測器對弱光辨識力，未來有望精準定位腫塊或異物位置、大小及組成，協助醫療人員制定更準確診斷與治療方案。

國立陽明交通大學今天發布新聞稿指出，近紅外光電探測器能吸收波長範圍700nm（奈米）至2500nm的近紅外光，並轉化為電信號；近紅外光波長較長、能量較低，具穿透生物組織更深、對樣本損傷更小的優勢，是醫學診斷、手術及治療的理想工具。

陽明交大電子研究所副教授譚至善說明，錫基鈣鈦礦因無鉛、具有環境友好的特性，以及適合吸收近紅外光的能隙而備受矚目，但此材料的穩定性較差，阻礙實際應用的推進。

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譚至善指導碩士生賴昱璇成功開發創新技術，在錫基鈣鈦礦材料的頂部與底部引入大型烷基銨中間保護層，通過雙面鈍化有效抑制氧化，讓材料保持穩定性及維持光電性能，最大限度減少界面處的非輻射能量損失，提升薄膜品質，實驗也證實在弱光偵測中的信號辨別能力極為卓越。

針對這項創新技術，譚至善表示，這項技術能提升醫療檢測儀器的精度與效率，特別適合用於650到900nm波段，此範圍內的光穿透性強且對生物組織的損傷低，有助於生物醫學影像及診斷技術的發展。（編輯：戴光育）1140113