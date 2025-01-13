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中捷綠線延伸案 陳世凱：支持一次核定分階段施工

2025/1/13 15:40（1/13 15:51 更新）
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立法院交通委員會13日考察台中地區交通建設，上午前往台中捷運北屯機廠，視察捷運綠線延伸案進度，交通部長陳世凱（前）到場。中央社記者蘇木春台中攝 114年1月13日
立法院交通委員會13日考察台中地區交通建設，上午前往台中捷運北屯機廠，視察捷運綠線延伸案進度，交通部長陳世凱（前）到場。中央社記者蘇木春台中攝 114年1月13日
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（中央社記者蘇木春台中13日電）立院交通委員會今天視察中捷綠線延伸案，交通部長陳世凱說，延伸彰化段因彰東都市計畫未出來，造成落站點無法設定，交通部支持一次核定、分階段施工，綜合規劃可提附帶條件送審。

立法院交通委員會今天考察台中地區交通建設，上午前往台中捷運北屯機廠，視察捷運綠線延伸案進度。國民黨籍立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋及民進黨籍立委何欣純出席，陳世凱、台中市副市長鄭照新等人參加。

陳世凱會中致詞時表示，台中北屯人口成長的速度，可以說是「用飛的」，延伸段往南在烏日區人口增長也很快，綠線的延伸對中捷未來營運相當重要，但目前面臨一個問題，彰化這段彰東的都市計畫一直出不來，造成落站點一直無法設定，使綜合規劃、細部規劃困難。

陳世凱提到，可請中市府、交通部鐵道局思考，當落站點還沒有定之前，綜合規劃要怎麼做出來並送到交通部，交通部支持一次核定、分階段施工，但除了交通部支持，還需要行政院支持。

陳世凱指出，當時行政院通過的可行性評估，台中端與彰化端的效益是加在一起，當綜合規劃將兩端效益拆開，即便交通部同意，行政院的研議審查也不一定同意。綜合規劃分階段施工可以附條件，當彰東的都市計畫通過後，台中端可以先施工，這樣進度才會快，交通部也會請內政部，加速彰東的都市計畫審議。

何欣純接受媒體聯訪時表示，中捷綠線延伸線可行性評估核定後，現在討論北延大坑、南延彰化是不是可以分階段施工，尤其南延彰化這段，也要求交通部與內政部溝通，可以更有效率審議。北屯鄰近北太平，人口增長迅速，且大坑又是熱門景點，希望延伸線盡快施工，讓大眾運輸更便捷完善。

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台中市捷運工程局說明，捷運綠線延伸分為兩個路段，其中往北延伸大坑段由捷運綠線舊社站起，沿北屯區松竹路往東延伸至大坑經補庫附近，長2.49公里，設置2座車站。

往南延伸彰化段由捷運綠線高鐵台中站起，行經烏日高鐵特定區後，跨越烏溪進入彰化縣，終點站與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里，設置5座車站。可行性研究於113年1月31日獲行政院核定。（編輯：李淑華）1140113

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立法院交通委員會13日視察中捷綠線延伸案，交通部長陳世凱（前右4）、國民黨立委黃健豪（前左4）、廖偉翔（前左3）、羅廷瑋（前左2）及民進黨立委何欣純（前右3）等人出席。中央社記者蘇木春台中攝 114年1月13日
立法院交通委員會13日視察中捷綠線延伸案，交通部長陳世凱（前右4）、國民黨立委黃健豪（前左4）、廖偉翔（前左3）、羅廷瑋（前左2）及民進黨立委何欣純（前右3）等人出席。中央社記者蘇木春台中攝 114年1月13日
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