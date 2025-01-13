饗饗信義店疑食物中毒 北市：業者會付慰問金醫療費

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市法務局表示，饗饗信義店發生疑食物中毒事件，業者對於5日至6日用餐後身體不適的顧客，會給付慰問金或補償等額的餐費，有就醫可提供醫療單據，將補償醫療費。

台北市法務局今天發布新聞資料指出，饗賓餐旅公司旗下饗饗信義店日前發生消費者用餐後身體不適事件，饗賓公司針對後續處理在今天晚上回覆市府並提及3項說明。

法務局提供業者的說明指出，包含5日至6日至饗饗信義店用餐後，確有身體不適的顧客，會給付慰問金或補償等額的餐費，有就醫事實，可提供醫療單據，將補償顧客支出的醫療費。

業者提到，因8日至12日的暫停營業期間所影響既定用餐行程的顧客，會協助安排至其他用餐時間或其他餐廳，需取消的顧客，將返還原繳付的定金，同時主動給原定金1倍的補償金額。

法務局提供業者聲明指出，此事件饗賓已徹底執行高標準自主查核，對於管理食材、食安作業、員工健康的所有資訊都主動提供給台北市衛生局，等待調查結果釐清事實與責任，如有需賠償事項，會依法啟動保險理賠機制及程序，維護消費者權益。

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法務局轉述台北市衛生局說明，檢體檢驗結果約需1週至2週才完成，會併同流行病學調查結果進行最終判定，若經判定為食品中毒案件，將依違反食安法，開罰業者新台幣6萬元到2億元罰鍰。

主任消保官楊麗萍指出，在衛生單位調查及檢驗結果釐清前，會要求饗賓公司應確實辦理所提完整的慰問方案，並重視消費者需求，對受影響的消費者也要逐一妥善處理確保權益，釐清責任確定後，應依法負起損害賠償責任及啟動保險理賠。（編輯：李錫璋）1140113