日本進口嬰兒米餅鎘超標 2批邊境攔截退運銷毀

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，日本進口「亀田製菓KAMEDA」嬰兒米餅共2批，約28.8公斤、720件被發現重金屬鎘超標，於邊境攔截退運或銷毀，未進入台灣市場。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有12項檢驗不合格產品，如日本與韓國鮮草莓、美國鮮石榴、中國大陸冷凍青蔥等被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

日本進口「嬰兒米餅Kameda's Rice Cracker（Hihine）」與「嬰兒米餅Kameda's Rice Cracker（Hihine Vegetable）」，這次也在邊境檢驗不合格名單中，食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，前者檢出重金屬鎘0.046 mg/kg、後者重金屬鎘則檢出0.044 mg/kg。

林金富表示，依據食品中污染物質及毒素衛生標準，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為0.040 mg/kg。嬰幼兒是被保護族群，嬰兒米餅鎘標準比成年人食品更嚴格，研判違規嬰兒米餅可能是日本當地種植稻米土地鎘比較高，重金屬被稻米吸收，製作米餅過程乾燥濃縮。

林金富指出，違規日本進口嬰兒米餅共計2批，總重量28.8公斤，不符合商品依規定全數退運或銷毀，這些產品皆於邊境攔截，未進入台灣市場。這家業者過去半年內第1次被發現問題日本嬰兒米餅，將從抽驗率2%至10%的一般抽批查驗，提升至抽驗率20%至50%的加強抽批查驗。

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另外，由好市多股份有限公司進口的義大利「奇異果（FRESH KIWIFRUIT IT ZESPRI SUNGOLD KIWIFRUIT）」，同樣在這次邊境檢驗不合格名單，林金富表示，這批奇異果被檢出殘留農藥依芬寧0.07 ppm，共1萬8698公斤，不符合商品依規定全數退運或銷毀。

進口鮮草莓再度在邊境檢驗被發現農藥殘留含量不符規定，這次是從日本與韓國進口，日本草莓被檢出殘留農藥滅派林1.2 ppm，超過容許量1.0 ppm，總共127.5公斤退運或銷毀；韓國草莓則被檢出殘留農藥賽果培0.03 ppm，超過定量極限0.01 ppm，總共304公斤退運或銷毀。（編輯：張雅淨）1140114