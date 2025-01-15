國軍支援春節疏運 每天派遣2架C-130運輸機待命

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（中央社記者吳書緯台北15日電）農曆春節將至，國防部今天表示，在不影響戰備演訓任務下，支援交通部執行外離島地區疏運任務，協助官兵及民眾返鄉過節，並自24日至2月4日為止，每天派遣2架C-130運輸機待命支援；而春節期間各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

國防部今天召開例行記者會，主題為春節期間「外離島軍民運輸作業規劃」及「國軍醫院醫療服務」說明。

國防部後勤參謀次長室後勤管理處處長陳益志少將表示，因應春節連續假期，為使外離島軍民順利返鄉過節，交通部民航局依據氣象預報資料及各機場旅客滯留人數，研判啟動疏運時機，由民航局逕向國防部申請派遣空軍C-130運輸機支援疏運，國防部另預劃1月24日至2月4日，每天派遣C-130運輸機2架待命支援。

針對搭乘國軍運輸機疏運的資格，陳益志說明，搭乘者需為中華民國籍，攜帶行李不得超過30公斤，若心理或生理不適合搭機者亦不得搭乘。

空軍六聯隊第十空運大隊政戰主任張家綺上校表示，若執行花東地區的C-130運輸機疏運，由於不需要跨海飛行，每一架次最大可搭載85人，若執行金馬澎等外離島的跨海飛行疏運，由於需裝設求生裝備，每一架次最大可搭載70人。

國防部軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校指出，為提供民眾、國軍官兵及眷屬醫療服務，民國114年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務，27日各醫院皆開診，28日國軍高雄總醫院、屏東分院、岡山分院僅上午開設特別門診，國軍左營總醫院上、下午開設特別門診，29日至30日各院皆休診；31日國軍左營總醫院上、下午開設特別門診，其餘醫院皆休診。

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吳育全表示，各國軍醫院開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，也可電洽了解相關資訊。

針對春節期間若遇到大量呼吸道感染的患者的因應作為，吳育全指出，各地區國軍醫院依據中央政策，春節期間因應呼吸道、傳染病疾病均有應變開設傳染病及呼吸道門診，如果各院有開設門診，會在各院的網站與院區的明顯處公告。（編輯：楊凱翔）1140115