藍委提刪性平業務近全數預算 民團反對憂政策停擺

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（中央社記者吳欣紜、范正祥台北16日電）國民黨立委提案刪除行政院性平處業務近全數預算，同志團體等今天聲明反對，認為恐致性平政策停擺，呼籲立院黨團應用合理與專業的監督態度、具建設性的審議預算提案。

國民黨立委徐欣瑩提案刪除行政院歲出預算於第6目「性別平等業務」，從新台幣1627萬3000元，刪至僅剩3000元，並由國民黨立委牛煦庭、許宇甄連署成案。

彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、同志家庭權益促進會、同志諮詢熱線等4團體今天為此發出聯合聲明，反對近全數刪除性別平等業務預算提案。

聲明表示，性別平等相關的修法及政策推進，需要的不僅是立法委員及黨團的監督，更是需要足夠公務預算的資源支持，若將公務預算全數刪除，無法進行相關的統計數據整理、政策研究、相關討論等，將會導致未來一整年性別平等政策的停擺，因此強烈反對近全數刪除性別平等業務預算的提案。

聲明提到，114年度的中央政府總預算案還在朝野協商過程中，除了表達反對刪除全數預算的意見，也要向立院朝野黨團呼籲，切勿三讀通過刪除近乎全額的性平業務預算提案，而是應以具備合理與專業性的監督政策態度，來具建設性的審議預算提案，來推動性平業務有更好的研究、討論、發展。

婦女新知基金會昨天也發表聲明提到，行政體系未盡其推動性別平等義務，立法委員提案監督是台灣民主運作常態，也是民意代表責任所在，但此提案明顯缺乏監督品質，也顯示提案立委對台灣性平體制治理、分工與權責關係毫無概念。

徐欣瑩今天接受中央社記者訪問時指出，一些部會都有推動性平政策，並有相關預算編列，不是只有行政院性平處；社會大眾可以從她過去以來的問政，知道她非常支持性平政策和相關預算。

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徐欣瑩表示，這次提案刪除行政院性平處一些業務預算，立意是為了要求行政院性平處積極扮演好「政策督導」，提案立委希望行政院性平處能夠說明如何精進相關工作，立委也可以隨之調整預算提案，甚至不刪預算，但提案至今，行政院性平處從來沒來溝通說明，如今反而造成民間團體誤會，以為立委提案刪除一些預算將會導致未來一整年性別平等政策的停擺，這不是事實。

徐欣瑩說，立委提出刪除預算案，是為要讓行政部門認真面對問題，整個預算案的審查過程，到了最後也不一定會真的刪除預算，但是外界包括民間團體可能不清楚立法院審查預算案的流程，甚至誤解提案的本意，她希望民間團體不要誤會，也呼籲行政院性平處趕快派人來和立委溝通說明，未來如何做好「政策督導」的工作。（編輯：管中維）1140116