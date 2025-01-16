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台中榮總院長陳適安屆退 副院長傅雲慶接任

2025/1/16 14:39（1/16 14:51 更新）
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台中榮民總醫院16日辦理新、卸任院長交接典禮，原院長陳適安（左）屆齡退休，新任院長由原台中榮總副院長傅雲慶（右）接任。中央社記者郝雪卿攝 114年1月16日
台中榮民總醫院16日辦理新、卸任院長交接典禮，原院長陳適安（左）屆齡退休，新任院長由原台中榮總副院長傅雲慶（右）接任。中央社記者郝雪卿攝 114年1月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中榮民總醫院院長陳適安屆齡退休，由副院長傅雲慶接任，今天交接。傅雲慶說，一個人可以走得很快，但一群人才可以走得很遠，請大家攜手實現中榮成為國際一流醫院的願景。

新卸任院長交接典禮今天在台中榮總舉行，由國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員傅正誠監交。台中市副市長賴淑惠、經濟學家高希均、遠見天下文化事業群董事長王力行、台灣櫻花集團總裁張宗璽也到場觀禮。

傅雲慶曾任台中榮總兒童心臟科主治醫師、兒童心臟科主任、兒童醫學部主任、中國醫藥大學兒童醫院院長、台中榮總副院長等職務。他就任新職後表示，醫院的工作是一棒接一棒，中榮在陳適安卓越的領導下，乘風破浪屢創新高，讓中榮重返榮耀，更登上世界百大智慧醫院行列，寫下台灣醫療史傳奇的一頁。

傅雲慶指出，雖然未來還會遭遇許多的風雨，而台中榮總最大的資產就是優秀的人才。一個人可以走得很快，但一群人才可以走得很遠。他請大家和他一起攜手同心、同舟共濟，實現中榮成為國際一流醫院的願景。他也邀請陳適安擔任中榮名譽院長，繼續指導醫院。

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陳適安致詞表示，很高興將院長職交棒給一致推崇、眾望所歸的傅雲慶，他在中榮4年來的時間，比過去職涯34年6個月收穫更多，是一段無法磨滅的美好記憶，他4年前任職時曾送給中榮團隊NEVER STOP GROWING（永遠不要停滯），現在卸任要送給大家的是「勇氣」。

傅正誠致詞時也感謝陳適安的付出，他說，台中榮總不僅成為全球百大智慧醫院，且將急診滯留率下降至1%，令人佩服，更是台灣醫院典範。他也稱讚新任院長傅雲慶在心臟領域的成就，創下亞洲5分14秒的心臟「快補」紀錄。並以泰戈爾的詩「用生命影響生命」來鼓勵中榮團隊保持卓越，創造更好的榮耀。（編輯：李淑華）1140116

陳適安
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