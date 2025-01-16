跨縣市出遊停車繳費 eTag扣繳一招解憂

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）農曆春節連假將到來，民眾返鄉出遊，常面對跨縣市、風景區路邊停車收費時段與繳費方式不同而困惑，遠通電收建議，多利用「eTag停車扣繳」，簡單方便，還免擔心忘了繳。

遠通電收今天發布新聞稿，建議民眾多利用「eTag停車扣繳」，不但能透過uTagGo App接收即時扣款通知、查詢停車紀錄及費用明細，且全台有2300多處合作停車場，民眾享有免下車、免開窗、免排隊繳費，停完即走的便捷。

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遠通電收說，eTag的使用範圍已從高速公路拓展至停車代扣服務，台北市於2019年率先導入「eTag停車扣繳」路邊停車費，至今服務範圍已涵蓋全台，協助各地政府推動數位停車服務。

遠通電收說，民眾申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務，可享國道通行費9折優惠、不須煩惱停車費，還可透過遠東商銀、台新、玉山、國泰世華及中國信託「網路銀行」功能申請，或加入遠通電收line官方帳號（@etag）留言：「我要申辦eTag停車扣繳」由專屬客服協助申辦，年底前加入還可享有免費10公里道路救援服務一次。（編輯：陳政偉）1140116