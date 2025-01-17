加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

預防重大職災 洪申翰：加強營造業勞檢力度

2025/1/17 14:35（1/17 15:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞動部長洪申翰。（中央社檔案照片）
勞動部長洪申翰。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北17日電）重大職災事件不斷，勞動部長洪申翰今天說，今年將加強營造業、製造業等場所的專案檢查力度，並深化與消防、環保等單位的跨部門合作。

勞動部今天召開今年首次全國勞動檢查機構首長聯繫會報，洪申翰與各勞動檢查機構首長及職安署同仁共同檢討過去工作成效並研商未來重點方向。

勞動部職業安全衛生署今天發布新聞稿指出，洪申翰於會中表示，近期發生多起重大職災事件，外界提出包括「風險評估與預防不足」、「違規處罰威懾力不足」等許多值得省思的問題，雖然職安署及各勞動檢查機構已提出一系列減災精進作為，但仍須持續落實及滾動檢討。

google news透過 Google News追蹤中央社

洪申翰也說，今年度工作重點將從三大面向著手，包含在高風險產業方面，將加強營造業、製造業等場所的專案檢查力度，其次在檢查效能提升上，將儘速導入智慧化系統、實現即時監控與分析，並深化與消防、環保等單位的跨部門合作，再來是從防災知能根本做起，加強企業相關管理人員培訓，協助建立內部稽核機制。

洪申翰強調，職場安全不容絲毫鬆懈，勞動部將持續作為第一線檢查機構的堅強後盾，攜手為勞工打造更安全健康的工作環境。（編輯：陳政偉）1140117

#職業安全衛生法
#立法院
#洪申翰
#勞動部
#勞動部長
#勞動部職業安全衛生署
#製造業
#職安署
#勞檢
延伸閱讀
春安勞檢全台檢查4000家 大型舞台搭建納重點洪申翰帶隊北中南聯合勞檢 全台開罰191萬洪申翰：勞檢員流動率高 研擬提供支持方案
洪申翰
在野擬刪勞動部預算 洪申翰喊話將影響勞工權益80歲以上聘外籍看護免評 洪申翰允1個月交衝擊評估
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：