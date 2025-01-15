洪申翰帶隊北中南聯合勞檢 全台開罰191萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北15日電）農曆春節前業者歲修、趕工作業頻繁，勞動部今天展開北、中 南3區同步聯合勞檢，3區共違反42項次、停工9項，共開罰新台幣191萬元。

為了督促事業單位加強春節前後的各項防災工作及遵守過勞預防相關規定，勞動部長洪申翰、次長李健鴻及陳明仁今天分別帶隊，在北、中、南3區會同地方及目的事業主管機關同步實施春安聯合檢查。

其中，北區勞檢工地為重大營造工程、新北市中工雲宇宙AI園區新建工程，中區則勞檢台中火力發電廠，南區則勞檢屏東縣明揚國際科技股份有限公司二廠。

根據統計，3區域共違反42項次、停工9項次，總計開罰191萬元，主要違規項目包含承攬管理、墜落、感電、倒崩塌、危害性化學品管理、機械捲夾及粉塵危害等防護措施不足為主。

洪申翰表示，農曆春節將至，事業單位歲修、趕工與臨時性作業頻繁，相對增加職業災害發生風險，且營造工程、鋼鐵業、石化業等進入年前趕工高峰期，稍有不慎，極易發生職業災害，近期各地發生營造工地大火、鋼鐵公司天車倒車碰撞等重大職災也令人不捨，提醒各個行業都不可輕忽工作安全。

透過 Google News 追蹤中央社

洪申翰接受媒體聯訪時也提到，勞動部訂定2030年重大職災減半目標，目前已經逐年下降，但下降趨勢就數據上來看還不夠快，因此後續將推動職安法修法。

洪申翰說，工地裡移工職災率其實比本國勞工來得更高，因此對移工相關的職安教育保護以及相關語文標示等，這些工作都需要做得更到位，後續會持續研擬具體相關做法。（編輯：謝雅竹）1140115