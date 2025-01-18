台鐵北中1.5小時對號快車解高鐵擁擠 遭指恐變平行飆車

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）交通部長陳世凱14日在新春記者會中提到，台鐵可研議台北直達台中1.5小時的對號快車，紓解高鐵擁擠。鐵道團體認為恐變雙鐵平行飆車，建議應採取密集、穩定的運輸分工。

對此交通部表示，本案已交由台鐵公司研議。台鐵則回應，下週將由營業處、機務處及行控處開會，討論台北往返台中1.5小時直達車的可行性。

台灣鐵道暨國土規劃學會今天發布新聞稿，指台鐵若開行北中1.5小時的對號快車，並非發揮台鐵效能、紓解高鐵擁擠的最適方法，合理的運具分工才可能創造運輸業者、乘客與政府三贏的局面。

鐵道學會建議，政府應從國土規劃與發展的角度，妥善分配大眾運輸負責的範圍尺度，並鬆綁營運彈性，讓公共運輸業能得到合理的收入與市場需求分配。

學會認為，台北到台中地區1.5小時的對號快車，看似可以略微紓解高鐵北部區間擁擠，實際上卻可能影響台鐵的區域與通勤運輸功能，沿途各都會區通勤列車恐怕因要「讓路」給這班快車，拉長班距與行駛時間，最終導致中短區間民眾更不願意搭乘台鐵。

學會主張，台鐵在西部運輸走廊應該提供密集、穩定的「區域鐵路」運輸服務，強化中短區間服務效能，例如臺北至新竹、新竹至台中等。

學會呼籲，救台鐵就是救高鐵，但救台鐵的方法，不是讓台鐵拚死拚活跟高鐵平行飆車，而是讓高鐵與台鐵在西部運輸走廊各自分工，並在東部走廊以台鐵為運輸骨幹角色，持續精進系統。

以日本新幹線為例，網絡貫穿全國，但與新幹線平行的傳統鐵路也會取消對號快車（特急）的服務，並轉而服務新幹線車站與區域聚落間，成為中短區域運輸連結的角色。

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學會指出，高鐵自2007年通車以來，已經奠定其城際運輸骨幹的穩固角色；而近年高鐵在北部區間日益擁擠的主因，其一是台鐵、國道客運、公路客運等區域運輸效能已無法滿足民眾需求，其二是各運具的價格關係欠缺區隔。

學會認為，台鐵在台灣西部走廊可專注於區域通勤運輸服務，與高鐵成為分工又合作的互利關係。台鐵轉型公司，不是單純的組織變革，而是應持續朝向國家骨幹運輸為發展目標。（編輯：龍柏安）1140118