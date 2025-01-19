上半天降雨多午後漸少 北部及東北部偏涼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中央氣象署表示，今天上半天中層雲系通過，北部、東半部及中南部山區局部短暫雨，其他地區及澎湖零星短暫雨，下半天中層雲系遠離，降雨漸減；北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼。

氣象署指出，下半天中層雲系遠離，降雨逐漸減少，剩下迎風面基隆北海岸、東半部地區及大台北山區仍有局部短暫雨，北部地區及中部山區的降雨變得較為零星，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

北部及東北部天氣偏涼，其他地區早晚也涼，各地早晚低溫攝氏14至16度，白天北台灣高溫約18、19度，中南部及花東高溫22至25度，澎湖15至17度，金門11至18度，馬祖10至14度。

氣象署提醒，夜晚清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，行車留意交通安全。

透過 Google News 追蹤中央社

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

由於夜晚清晨天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物注意防範寒害；使用瓦斯熱水器具留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有長者、孩童或心血管疾病患者應特別注意保暖。（編輯：管中維）1140119