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6大工會憂釀5衝擊 反對大刪勞動部預算

2025/1/20 16:26
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）中華郵政工會等6大工會今天發布聯合聲明表示，立法院對勞動部預算大幅刪減，將造成5大衝擊，包括新手爸媽產檢假薪資補助無法持續，以及一線人員薪資困難等。

針對114年度總預算案遭立法院在野黨團提案大幅刪減，中華郵政工會、台灣石油工會、台灣電力工會、台糖公司工會聯合會、台灣自來水工會、台灣土地銀行企業工會等6大工會發布聯合聲明，反對立法院不當刪除勞動部預算。

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6大工會在聯合聲明中指出，經評估，勞動部預算可能削減近新台幣8000萬元，而全國有勞工身分者約1200萬人，恐造成5大衝擊，包含新手爸媽及微小企業權益受損，產檢假薪資補助將無法持續，影響家庭生計；勞動力發展署業務費削減，將影響一線基層工作人員收入。

以及削減勞動關係業務預算，損害工會會員教育培訓、專業發展；基本行政工作中斷，影響公共服務與安全；並將長期影響國內勞工業務推展，造成社會政策倒退、社會不安。（編輯：張雅淨）1140120

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