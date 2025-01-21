南部地震 台29線那瑪夏至五里埔路段大量落石

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（中央社記者張已亷高雄21日電）南部今天凌晨發生多次地震。公路局南區養護工程分局表示，經保全巡視發現台29線那瑪夏至五里埔路段邊坡大量落石，考量施工人員安全將視餘震緩和後再辦理清理，預計上午8時許搶通。

公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，高雄市甲仙區震度5弱，經保全巡視發現台29臨11線便道7.5公里處邊坡大量落石，造成道路阻斷無法通行。

甲仙工務段搶修廠商機具已前往準備處理，因目前深夜視線不佳及餘震持續，考量施工人員安全將視餘震緩和後再辦理清理，預計上午8時搶通。

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南區養護工程分局建議，用路人近日非必要應避免進入山區道路，以確保自身安全，最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統，以及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢。

另外，六龜區有溫泉渡假山莊業者在地震後，於臉書（Facebook）發文指出，山莊內有溫泉熱水塔震到裂開，造成整個園區都是熱水，後續啟動應變處置、人員均安。（編輯：洪啓原）1140121