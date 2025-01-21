地震後台南楠西平房倒塌多戶受災 4人輕傷送醫

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南地區今天凌晨連續多次有感地震，楠西區一處平房式住宅區約10多戶出現房屋倒塌等災損，台南市消防局陸續協助11人撤出，其中4人受傷送醫，送醫時意識清醒。

台南市政府消防局於凌晨0時19分獲報，指稱在楠西區民族路157巷一帶有民宅房屋倒塌，隨即調派人車前往救援，並在現場成立前進指揮所，台南市特搜隊也出動到場支援。

消防人員初步統計約有10多戶平房出現天花板掉落及圍牆倒塌、龜裂等災損，且有民眾受傷受困，陸續從情況較嚴重的6戶中協助撤出11人（4男7女），其中4人身上有擦挫傷，安排救護車送醫，其餘民眾則暫時留在現場附近戶外地區。

有些被撤出的民眾嚇到話都說不清楚，一名婦人說，在楠西從小住到現在80多歲，還不曾遇過這麼大的地震，連手機壓壞都來不及救，趕緊撤到戶外。

台南市長黃偉哲在凌晨2時左右前往慰問受災民眾，並要求區公所協助安排保暖物品及熱食，有民眾向黃偉哲訴苦指稱，房子倒了不知道怎麼辦，黃偉哲則應允市府會給予適當協助。

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黃偉哲接受媒體聯訪表示，雖然地震震央在嘉義，但楠西區受影響嚴重，除了出現房屋災損，讓民眾擔心受怕，還有停電情形，因餘震不斷，災民不願進收容中心或自己家裡，早上會由公所供應熱食，幫助災民度過令人害怕的這段時間。

黃偉哲指出，有民宅因停電緣故，導致鐵捲門打不開，由消防隊出動消防車用車頂接駁方式，協助撤出至少6、7人，會持續由里長巡查還有沒有其他人受困，希望餘震趕快停止，災情趕快過去，讓大家恢復正常生活。（編輯：洪啓原）1140121