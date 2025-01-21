嘉義縣大埔凌晨地震規模6.4 嘉市大樓牆壁傳龜裂

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義發生芮氏規模6.4地震，最大震度是嘉義縣大埔6級弱；嘉義市傳出大樓牆壁龜裂，市府查證中；一處印刷工廠發生火警，火勢已控制，無人受傷；很多商店物品掉落、玻璃破裂。

根據中央氣象署地震測報中心地震報告，這起地震震央在嘉義縣府東南方37.9公里，位於大埔鄉，深度只有9.7公里，嘉義市4級。

嘉義市消防局表示，世賢路四段一處印刷工廠傳出火警，消防人員趕抵灌救，火勢於已於零時56分控制，研判是廠房內壓縮機燃燒。

此外，嘉義市政府指出，有網友張貼民族路的金財神大樓牆壁受到地震搖晃造成龜裂，市府查證中。

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受到地震巨大搖晃影響，嘉義地區商店貨架上物品紛紛掉落，特別是架上的紅酒瓶都摔破，天花板掉落，在半空中搖晃，一家中埔鄉的超商店員用手機拍下現場慘況。

嘉義市江姓民眾在臉書PO文，「61年前1月18日的白河大地震，剛好是岳父母結婚日，發生同樣規模的地震，嚇得小倆口不敢進洞房。時隔61年又3天，又發生芮氏6.4規模的地震，也未免太巧了，受驚了！」。（編輯：洪啓原）1140121