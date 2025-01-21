加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》川普宣誓就職 正式成為美國第47位總統
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣
首頁 / 生活

白天強烈大陸冷氣團減弱 各地回暖

2025/1/21 08:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北21日電）交通部中央氣象署表示，今天清晨輻射冷卻效應，各地偏冷，白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫明顯回升，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，清晨西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約攝氏10至14度，局部空曠地區及近山區平地有10度以下低溫，花東地區及澎湖15、16度。

氣象署表示，白天強烈大陸冷氣團減弱，在陽光照射之下，氣溫明顯回升，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部地區可達24、25度左右，澎湖15至19度、金門11至19度、馬祖10至14度，西半部日夜溫差大，清晨、夜晚注意保暖；各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區零星降雨。

氣象署提醒，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風。

google news透過 Google News追蹤中央社

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

由於夜晚清晨天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物注意防範寒害；使用瓦斯熱水器具留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有長者、孩童或心血管疾病患者應特別注意保暖。（編輯：管中維）1140121

最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
65
更多編輯台推薦新聞：