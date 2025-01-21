白天強烈大陸冷氣團減弱 各地回暖

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（中央社台北21日電）交通部中央氣象署表示，今天清晨輻射冷卻效應，各地偏冷，白天強烈大陸冷氣團減弱，氣溫明顯回升，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，清晨西半部及宜蘭、金門、馬祖低溫約攝氏10至14度，局部空曠地區及近山區平地有10度以下低溫，花東地區及澎湖15、16度。

氣象署表示，白天強烈大陸冷氣團減弱，在陽光照射之下，氣溫明顯回升，預測北部及東半部高溫19至22度，中南部地區可達24、25度左右，澎湖15至19度、金門11至19度、馬祖10至14度，西半部日夜溫差大，清晨、夜晚注意保暖；各地為晴到多雲的天氣，僅東半部地區零星降雨。

氣象署提醒，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風。

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近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全。

由於夜晚清晨天氣寒冷，農漁養殖業及山坡地作物注意防範寒害；使用瓦斯熱水器具留意通風，以避免一氧化碳中毒；家中若有長者、孩童或心血管疾病患者應特別注意保暖。（編輯：管中維）1140121