90歲氣象主播李富城重返校園 盼結合專業與新科技

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（中央社記者許秩維台北21日電）氣象主播李富城已90歲高齡仍在線上直播報氣象，現在重返校園，就讀世新大學傳播管理系碩士在職專班，希望結合專業經驗與新興傳播科技，讓氣象知識傳遞更貼近現代社會需求。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新大學傳播管理系碩士在職專班以實務導向為核心，課程涵蓋品牌行銷、跨媒體資源整合等實用內容，並強調學員的交流與合作。

李富城表示，選擇就讀世新傳管碩專班並非追求學位，而是為了在「第三人生」中探索未知，一直對品牌行銷感興趣，但過去從未深入接觸，而新碩專班的課程正好幫助他整合過去的實務經驗，並開啟新的學習視野。

他也分享，在課堂上學習到「品牌行銷」的重要性，並從授課老師戴國良的指導中發現，自己的名字「李富城」就是一個強而有力的個人品牌，「品牌行銷不僅是企業的核心策略，也是個人價值的展現」，這些觀念讓他受益匪淺。

身為氣象領域專家，李富城並未因高齡而停下腳步，不僅在線上直播氣象資訊，還親自負責影片的錄製、剪輯與上傳。

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他認為，「氣象不只是科學，更是一種與大眾溝通的藝術」，透過世新碩專班的課程，希望將自身專業經驗與新興傳播科技結合，用更生動的方式講述複雜數據，讓氣象知識的傳遞更貼近現代社會的需求。

世新大學指出，以90歲高齡重返校園的李富城為終身學習樹立新的典範，學習旅程不僅是個人的成就，更是一種對社會的啟示。李富城也提到，學習的樂趣在於過程，而不是結果，只要有機會，他都願意去探索那些從未接觸過的事物。（編輯：蕭博文）1140121