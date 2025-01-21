加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
川普簽行政命令美國將退出WHO 相關計畫資助喊停
首頁 / 生活

90歲氣象主播李富城重返校園 盼結合專業與新科技

2025/1/21 10:50（1/21 11:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
家喻戶曉的氣象主播李富城雖已高齡90歲，仍選擇重返校園，就讀世新大學傳播管理系碩士在職專班，希望在「第三人生」中探索未知。（世新提供）中央社記者許秩維傳真 114年1月21日
家喻戶曉的氣象主播李富城雖已高齡90歲，仍選擇重返校園，就讀世新大學傳播管理系碩士在職專班，希望在「第三人生」中探索未知。（世新提供）中央社記者許秩維傳真 114年1月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北21日電）氣象主播李富城已90歲高齡仍在線上直播報氣象，現在重返校園，就讀世新大學傳播管理系碩士在職專班，希望結合專業經驗與新興傳播科技，讓氣象知識傳遞更貼近現代社會需求。

世新大學今天發布新聞稿指出，世新大學傳播管理系碩士在職專班以實務導向為核心，課程涵蓋品牌行銷、跨媒體資源整合等實用內容，並強調學員的交流與合作。

李富城表示，選擇就讀世新傳管碩專班並非追求學位，而是為了在「第三人生」中探索未知，一直對品牌行銷感興趣，但過去從未深入接觸，而新碩專班的課程正好幫助他整合過去的實務經驗，並開啟新的學習視野。

他也分享，在課堂上學習到「品牌行銷」的重要性，並從授課老師戴國良的指導中發現，自己的名字「李富城」就是一個強而有力的個人品牌，「品牌行銷不僅是企業的核心策略，也是個人價值的展現」，這些觀念讓他受益匪淺。

身為氣象領域專家，李富城並未因高齡而停下腳步，不僅在線上直播氣象資訊，還親自負責影片的錄製、剪輯與上傳。

google news透過 Google News追蹤中央社

他認為，「氣象不只是科學，更是一種與大眾溝通的藝術」，透過世新碩專班的課程，希望將自身專業經驗與新興傳播科技結合，用更生動的方式講述複雜數據，讓氣象知識的傳遞更貼近現代社會的需求。

世新大學指出，以90歲高齡重返校園的李富城為終身學習樹立新的典範，學習旅程不僅是個人的成就，更是一種對社會的啟示。李富城也提到，學習的樂趣在於過程，而不是結果，只要有機會，他都願意去探索那些從未接觸過的事物。（編輯：蕭博文）1140121

#世新
#李富城
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：