東北季風逐漸增強 北部及東北部轉涼

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（中央社台北23日電）交通部中央氣象署表示，今天白天開始從華南移入的雲系逐漸減少，中部以北平地及澎湖的降雨變得較為零星；此外，東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣轉涼。

氣象署指出，今天華南雲系東移，清晨以前中部以北、東半部及澎湖有局部短暫雨，其他地區也有零星降雨，白天開始從華南移入的雲系逐漸減少，中部以北平地及澎湖的降雨會變得較為零星，剩下東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，南部平地及金門、馬祖也有零星短暫雨。

氣象署表示，東北季風逐漸增強，北部及東北部天氣轉涼，白天高溫約攝氏18到20度，至於其他地區較不受影響，高溫仍有21到24度，高屏則可以來到25、26度，低溫方面，西半部及東北部低溫14到16度，花東約17、18度；澎湖整天氣溫17到19度，金門14到18度，馬祖12到16度。

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氣象署提醒，今晨西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，白天北部地區仍有低雲或局部霧影響能見度，行車用路注意安全。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。（編輯：管中維）1140123