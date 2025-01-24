衛福部台東醫院和慈濟合作 推醫療事故關懷群組

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣24日電）衛福部台東醫院23日和花蓮慈濟醫院簽署，合作推動醫療醫療事故關懷群組，提升事故處理效率與病患權益保障，促進醫病和諧。

衛福部台東醫院管理中心主任林盈靚今天告訴中央社記者，為強化東區醫療事故關懷體系，促進醫病和諧及提升醫療品質，23日下午與佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院正式簽署合作協議，由台東縣衛生局長孫國平見證。

林盈靚表示，花蓮慈濟醫院在2024年榮獲「醫療事故關懷及醫療爭議協助服務標竿獎勵計畫」表揚展現其在醫療事故關懷領域的專業與實力。

透過 Google News 追蹤中央社

此次合作，雙方將攜手推動以即時關懷、調解先行及事故預防為核心理念的合作模式。共同推廣「東區醫療機構關懷群組系統」，提升事故處理效率與病患權益保障。簽約後，雙方在會中深入探討未來合作模式，並由花蓮慈濟醫院團隊進行系統操作示範，讓與會人員對系統功能有更深入的認識。

台東醫院表示，這次合作標誌著東區醫療體系在醫療事故預防與病患關懷方面邁出重要一步，期待未來透過資源整合與經驗分享，持續提升醫療品質，為病患及家屬提供更完善的關懷服務。（編輯：郭諭儒）1140124