大樂透第114008期頭獎槓龜 春節大紅包開出24組
2025/1/25 22:24（1/25 22:40 更新）
（中央社台北25日電）大樂透第114008期今晚開獎。中獎號碼為34、03、02、12、40、10，特別號41；派彩結果，頭獎槓龜，下期（26日）預估銷售新台幣1.6億元，頭獎金額保證1億元；貳獎也槓龜。
1月25日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎，5組為2注均分；本期小紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎，2組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為49組，剩餘431組，累積開出小紅包組數為66組，剩餘734組，下期（26日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
透過 Google News追蹤中央社
本期春節大紅包：43、24、22、09、39、31、16、47、04，春節小紅包：14。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140125
- 大樂透第114008期頭獎槓龜 春節大紅包開出24組2025/01/25 22:24
- 2025/01/24 20:44
- 2025/01/24 19:02
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
大樂透第114007期開獎