加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

女兒刮中百萬獎金 幫付就學貸款減輕家計

2025/1/28 12:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北28日電）台灣彩券公司今年推出「1200萬大吉利」，截至27日已刮出1個1200萬元、9個100萬元。台彩分享，一對父女到彰化縣和美鎮彩券行試手氣，其中年約20多歲的女兒刮中百萬獎金，將拿來付就學貸款，幫家裡減輕負擔。

台彩「1200萬大吉利」刮刮樂每張售價新台幣1000元，共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元；截至27日，已刮出1個1200萬元、9個100萬元。

台彩另推出「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，截至27日已刮出1個2000萬元、84個100萬元。

台彩轉述，刮中「1200萬大吉利」100萬元是一對幸運父女，女兒看起來年約20多歲，當天趁著採買年貨路過彩券行，女兒向爸爸提議玩刮刮樂，於是爸爸把錢遞給女兒讓她自己去挑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台彩指出，女兒發現彩券行檯面上剩下2張1000元的刮刮樂，決定直接購買在店裡刮，刮到第2張就發現中了100萬元，馬上飛奔店外告訴爸爸好消息，並表示這筆獎金會拿來付就學貸款，幫家裡減輕負擔。

台彩表示，位於台南的彩券行同一天內有2名幸運兒刮中「2000萬超級紅包」100萬元，先是上午一位年約60歲的男性，習慣買回家慢慢刮，在家刮到一半發現中100萬元；另外是一對年約20多歲情侶，分別挑了面額2000元及200元碰碰運氣，其中女生挑的「2000萬超級紅包」幸運刮中100萬元。（編輯：張良知）1140128

#台灣彩券公司
#台彩
#刮刮樂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：