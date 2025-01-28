女兒刮中百萬獎金 幫付就學貸款減輕家計

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（中央社記者吳家豪台北28日電）台灣彩券公司今年推出「1200萬大吉利」，截至27日已刮出1個1200萬元、9個100萬元。台彩分享，一對父女到彰化縣和美鎮彩券行試手氣，其中年約20多歲的女兒刮中百萬獎金，將拿來付就學貸款，幫家裡減輕負擔。

台彩「1200萬大吉利」刮刮樂每張售價新台幣1000元，共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元；截至27日，已刮出1個1200萬元、9個100萬元。

台彩另推出「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，截至27日已刮出1個2000萬元、84個100萬元。

台彩轉述，刮中「1200萬大吉利」100萬元是一對幸運父女，女兒看起來年約20多歲，當天趁著採買年貨路過彩券行，女兒向爸爸提議玩刮刮樂，於是爸爸把錢遞給女兒讓她自己去挑。

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台彩指出，女兒發現彩券行檯面上剩下2張1000元的刮刮樂，決定直接購買在店裡刮，刮到第2張就發現中了100萬元，馬上飛奔店外告訴爸爸好消息，並表示這筆獎金會拿來付就學貸款，幫家裡減輕負擔。

台彩表示，位於台南的彩券行同一天內有2名幸運兒刮中「2000萬超級紅包」100萬元，先是上午一位年約60歲的男性，習慣買回家慢慢刮，在家刮到一半發現中100萬元；另外是一對年約20多歲情侶，分別挑了面額2000元及200元碰碰運氣，其中女生挑的「2000萬超級紅包」幸運刮中100萬元。（編輯：張良知）1140128