除夕上午國道大致順暢 3起事故已排除

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（中央社記者陳至中台北28日電）高公局表示，今天上午國道行車大致順暢，3起小事故目前都已排除。下午預計有3個路段可能壅塞，建議用路人掌握即時路況，避開壅塞路段。

交通部高速公路局今天中午發布新聞稿，截至上午11時，國道全線交通量為26.2百萬車公里，行車大致順暢，預估今天交通量為92百萬車公里，與平日交通量差不多。

今天上午有3起事故，上午9時52分於國1北向309.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於9時56分排除，造成後方車流回堵1公里。

上午10時17分於國1南向212.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時28分排除，造成後方車流回堵2公里。

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上午11時6分於國1北向313.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時11分排除，造成後方車流回堵2公里。

高公局預判今天下午重點壅塞路段，包括國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等，建議用路人掌握即時路況資訊，避開壅塞路段及時段。（編輯：張雅淨）1140128