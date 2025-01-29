華航長程線推新春限定機上餐 品嚐蘿蔔糕臘味香腸

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（中央社記者余曉涵台北29日電）中華航空今天表示，即日起長程線航班機上餐將推出限定餐點，包含年節必吃的蘿蔔糕、臘味香腸等都吃得到，讓旅客搭機也能感受滿滿年味。

中華航空發布新聞稿表示，即日起到3月31日，長程航線全艙等推出新春限定機上餐點，豪華商務艙推出「魚躍龍門」，靈感來自於農曆年的吉祥寓意，象徵飛黃騰達，特別選用鮮嫩的扁鱈與明蝦，搭配義式番茄醬。

華航表示，豪華經濟艙則以「步步高升」為題，選擇有蘊含好彩頭的美好祝願，外酥內軟的蘿蔔糕，經過XO醬快炒，帶出鮮香微辣的層次及濃郁風味，搭配手工製作的燒賣。

華航說，經濟艙提供寓意四季富貴的「臘味香腸蛋炒飯」，呈現農曆年團圓與傳統滋味。

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除此之外，華航指出，除夕至初二共3日，全艙等推出年節甜點，台北（桃園）出發長程航線豪華商務艙祭出「祥獅獻瑞慶豐年蛋糕」，祥獅為過年必吃的紅龜粿經典萬丹紅豆內餡，有喜氣洋洋的祝福，金元寶為金黃薑汁地瓜糕，金黃色在傳統為吉祥之色，象徵富貴與心想事成。

區域航線則是「祥瑞紅艷巧克力慕斯蛋糕」，內餡為百香柑橘搭配巧克力慕斯，不僅滿足旅客味蕾，香濃的巧克力也帶給旅客溫暖的年節氛圍；豪華經濟艙及經濟艙提供五穀豐收紫米紅豆麻糬，要讓旅客在機上吃甜甜過好年。（編輯：郭諭儒）1140129