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國公營工會首任女理事長 董季琪用柔性力量改革

2025/2/2 10:35（2/2 11:16 更新）
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台灣自來水公司企業工會理事長董季琪（前右3）畢業後進入公司，從基層開始做起，改寫歷史成首任女性理事長，她善用自己法規研究特長，爭取到多年未決的全勤獎金。（董季琪提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月2日
台灣自來水公司企業工會理事長董季琪（前右3）畢業後進入公司，從基層開始做起，改寫歷史成首任女性理事長，她善用自己法規研究特長，爭取到多年未決的全勤獎金。（董季琪提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月2日
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（中央社記者吳欣紜台北2日電）台灣工會多數由男性主導，台灣自來水公司企業工會理事長董季琪畢業後從公司基層做起，改寫歷史成首任女性理事長，她善用自己法規研究特長，爭取到多年未決的全勤獎金。

董季琪民國78年畢業後進入台灣自來水公司，先後經歷總務、財產管理、人資與採購等多種職位，工作資歷橫跨多個部門。

以台灣自來水公司來說，每名新進員工都是工會的當然成員，但談到真正介入工會事務，董季琪坦言最初想以家庭事務為重，並不想把太多心力放在這塊，加上家人對她參與工會事務有微詞，認為工會應酬文化不適合女性參與等，因此最初僅有協助相關的幕後事務等。

不過，憑藉出色口條及邏輯，加上小孩漸漸長大、家庭照顧負擔減輕，董季琪從分會幹部一路向上，分別擔任過總會監事、代理事、常務理事等，最後當選自來水公司企業工會首任女性理事長，更是國公營事業工會中的首任女性理事長，改寫工會歷史。

董季琪坦言，她其實從沒想過要當理事長，但「女人有時候會比男人還講更加義氣」，在選舉之爭時難免有互相攻擊等情況，「不是為自己也要為兄弟們」，因此全力投身競爭中而當選。

擔任國公營事業工會中首名女性理事長，董季琪有一套身為女性及擔任領導者的理念，像是為了讓家人安心，她堅持每次出差即便再晚也都要回家，「這是對家庭的承諾」，工會應酬多，她堅持不喝酒，因為「領導者頭腦必須隨時保持清楚」。

董季琪也認為，女性相對細膩的性格，讓她更重視法規的研究，也讓她在談判時更有說服力。

董季琪舉例，她觀察男性工會前輩在與資方談判時，往往都會大聲表明自己訴求，到最後總被資方或事業單位那邊一句「於法令不合」就被打回票，導致失敗收場。

於是董季琪花費大量時間研究法律條文，以台水公司全勤獎金為例，她發現公司的規章與經濟部的母法間存在矛盾，「當我把完整的法規分析擺在桌上時，對方無法再用於法令不合這種理由回絕」，爭取到十多年未解決的全勤獎金。

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憑藉著自己理念，董季琪帶領台水工會從修改老舊工會章程開始，接著修改公司工作規則，到推動更新團體協約等，一步步為台水工會帶來創新格局。

「我投入工會就是想來做事」，董季琪表示，她希望能為大家解決問題，且把事情完成後會有一個快樂的感覺，她也鼓勵想投入工會的女性可以多充實自己、研究法規，並拓展人脈，有助於自己在工會的發展。（編輯：陳清芳）1140202

#工會
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