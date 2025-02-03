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低溫預警奏效農漁無損害 梨樹接穗用小雨傘防護

2025/2/3 19:09（2/3 19:21 更新）
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春節連假期間有低溫或降雨日，農業部漁業署3日指出，因提早向漁民預警，加上沒有持續多日低溫，所以沒有損害發生；蔬果方面，農糧署表示也未接獲損害通報。圖為果農慎防近日低溫，以小雨傘等道具加強防護梨樹接穗。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月3日
春節連假期間有低溫或降雨日，農業部漁業署3日指出，因提早向漁民預警，加上沒有持續多日低溫，所以沒有損害發生；蔬果方面，農糧署表示也未接獲損害通報。圖為果農慎防近日低溫，以小雨傘等道具加強防護梨樹接穗。（農糧署提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月3日
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（中央社記者楊淑閔台北3日電）春節期間天氣降溫下雨，農業部今天表示，提早預警農漁民防範，養殖漁業及農產都沒有接獲損害通報，梨樹正在接穗，近日仍有低溫，會持續關注，農民會用小雨傘等防護。

今年春節有9天連假，期間仍有低溫或降雨日，農業部漁業署告訴中央社記者，因為提早向漁民預警低溫發生，多有做防範措施，加上沒有持續多日低溫，也出太陽，水溫不會一直下降，所以沒有損害發生。

蔬果方面，農業部農糧署副署長姚志旺說，也沒有接獲損害通報，像是南部產區氣溫在攝氏10度左右，沒有一直在10度以下，減輕了影響性。

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農糧署表示，這1、2天還有一波低溫，中部、宜蘭的梨樹還在接穗期，會持續觀察，也向農民預警，農民多會使用塑膠布搭建網室，也會使用俗稱的小雨傘，防範低溫及下雨影響接穗成功率，以及授粉、花芽分化。

另外，農糧署說，大目釋迦每年10、11月採收到隔年2、3月，果實成熟時怕低溫下雨，會裂果，但已經接近採收尾聲，預計影響不大。（編輯：管中維）1140203

姚志旺
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