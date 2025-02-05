捷運三鶯線進度逾8成 4月模擬優先段營運動態測試

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北捷運局今天表示，捷運三鶯線進度已達81.2%，4月將模擬優先段的營運狀態無人駕駛動態測試，朝今年底完工的目標邁進。

新北市府捷運局長李政安今天在市政會議報告捷運三鶯線的規劃與工程進度，他表示，目前進度已達81.2%，透過土建作業、軌道作業、核心機房及車輛進度，都持續進行。

李政安表示，4月將進行優先段模擬營運狀態的無人駕駛動態測試，8月全線動態測試，接續全線系統整合及穩定性測試，朝今年底完工的目標邁進。

李政安說，三鶯線公共藝術融合當地鶯歌陶瓷、鶯歌原住民部落、客家文化園區、新北市美術館等意象，融入蘆葦花燈等主題，彩繪列車特別設計原住民及客家花布、桐花圖騰，盼望成為移動式風景，並帶動周邊的商業活動。

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李政安說，透過北桃合作，將捷運三鶯線延伸八德段銜接桃園，在鶯歌站銜接台鐵西部幹線，在捷運頂埔站銜接捷運板南線，讓北北桃交通路網串連起來。

市長侯友宜聽取報告後表示，應考慮包括各車站的公共藝術、與彩繪列車的各族群圖案，是否強烈足以代表當地元素，還是只有點綴性的設計，應再與設計單位多溝通；並以大眾運輸使用者的角度，去思考實用性。（編輯：林恕暉）1140205