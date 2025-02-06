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苗栗（火旁）龍點睛 客庄元宵節慶揭序幕

2025/2/6 17:05（2/6 17:51 更新）
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2025苗栗元宵（火旁）龍系列活動6日在苗栗市玉清宮前廣場舉辦祥龍點睛儀式，多支隊伍齊聚一堂，為活動熱鬧揭開序幕。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
2025苗栗元宵（火旁）龍系列活動6日在苗栗市玉清宮前廣場舉辦祥龍點睛儀式，多支隊伍齊聚一堂，為活動熱鬧揭開序幕。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）2025苗栗元宵（火旁）龍系列活動今天舉行祥龍點睛儀式，13尾祥龍開光點睛後象徵注入靈氣，為民眾驅邪納吉。苗栗市公所表示，當儀式完成時，為客庄元宵節慶揭開熱鬧序幕。

苗栗市公所舉辦元宵（火旁）龍活動邁入第27年，今天循例於農曆正月初九舉行點睛祈福儀式，13支龍隊齊聚苗栗市玉清宮前廣場，由苗栗市長余文忠會同客委會副主委范佐銘、苗栗縣長鍾東錦、國民黨立委邱鎮軍等人向玉清宮眾神上奏表章，再循古禮科儀取雞冠血並加入米酒、硃砂，為祥龍開光點睛。

市公所指出，點睛象徵為祥龍注入神靈之氣，所到之處為民眾驅邪納吉，當儀式完成時，鑼鼓喧天、鞭炮聲四起，群龍起舞，彷彿騰雲駕霧，氣勢磅礡，為一年一度客庄元宵節慶揭開熱鬧序幕；隨後13尾祥龍也連成祈福龍陣，供民眾穿越沾染龍氣，祈求新的一年好運旺來。

范佐銘表示，苗栗（火旁）龍是客家庄盛大節慶之一，歡迎全國各地民眾在這段時間造訪苗栗體驗，期待大家接觸、認識客家文化後，帶動客庄發展、吸引更多人學習客語，豐富台灣多元文化。

鍾東錦致詞時提到，感謝客委會大力支持以及中油、台電等單位長期協助，才讓（火旁）龍文化年年傳承下來。

他表示，台灣目前有點麻煩，政治有點混亂，希望不分黨派色彩，共同推動文化、建設，讓政治祥和，期盼各黨派朝野趕快坐下來談，否則中央各項補助不知有無著落，地方要做也不是、不做也不是。

余文忠指出，（火旁）龍活動是從苗栗客家人對龍神信仰發展而來，「（火旁）」是客語「炸」的意思，傳統以鞭炮炸龍，象徵越炸越旺，今年也創新針對兒童規劃親子版（火旁）龍，讓小朋友也能體驗穿梭於舞龍陣中，多些歡樂趣味。

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市公所表示，後續系列活動將有8日登場的（火旁）龍嘉年華，邀集15組專業團隊、逾40組在地藝文團體與龍隊參與踩街，從苗栗玉清宮走至貓裏喵親子公園。

9日在苗栗市經國路河濱公園的（火旁）龍之夜，8尾龍隊將輪番進行鞭炮洗禮，當晚還有國際團隊、煙火秀等精彩表演。（編輯：戴光育）1140206

2025苗栗元宵（火旁）龍系列活動6日熱鬧舉行祥龍點睛儀式，客委會副主委范佐銘（右）、苗栗縣議會副議長張淑芬（左）出席參與，廣邀民眾共襄盛舉，體驗客庄節慶文化。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
2025苗栗元宵（火旁）龍系列活動6日熱鬧舉行祥龍點睛儀式，客委會副主委范佐銘（右）、苗栗縣議會副議長張淑芬（左）出席參與，廣邀民眾共襄盛舉，體驗客庄節慶文化。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
「苗栗（火旁）龍」為苗栗客家族群特有元宵民俗文化，2025年系列活動6日起登場，國民黨立委邱鎮軍（前右2）、苗栗縣長鍾東錦（前中）、苗栗市長余文忠（前左）等人出席點睛祈福儀式，宣告活動熱鬧開跑。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
「苗栗（火旁）龍」為苗栗客家族群特有元宵民俗文化，2025年系列活動6日起登場，國民黨立委邱鎮軍（前右2）、苗栗縣長鍾東錦（前中）、苗栗市長余文忠（前左）等人出席點睛祈福儀式，宣告活動熱鬧開跑。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
苗栗市公所6日舉辦元宵（火旁）龍點睛儀式，安排13尾祥龍連成祈福龍陣，民眾依序穿越沾染龍氣祈求新的一年好運旺來、平安大吉。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
苗栗市公所6日舉辦元宵（火旁）龍點睛儀式，安排13尾祥龍連成祈福龍陣，民眾依序穿越沾染龍氣祈求新的一年好運旺來、平安大吉。中央社記者管瑞平攝 114年2月6日
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