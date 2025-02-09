加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
李安獲頒導演工會終身成就獎 喊「我生長在台灣」贏熱烈掌聲
首頁 / 生活

8天全台415人非創傷OHCA 醫籲天冷「護心」保暖、喝水不可少

2025/2/9 15:56（2/9 16:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市北投區有不少民眾穿著厚重衣物禦寒。（中央社檔案照片）
台北市北投區有不少民眾穿著厚重衣物禦寒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北9日電）寒流來襲，全台冷成凍番薯，全國昨天獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共計有54人，累計2月1日至8日共415人。醫師提醒頭頸部沒保暖與忘記喝水，是民眾最易輕忽心血管風險地雷。

消防署今天公布最新全國內科（非創傷）OHCA人數統計，1至8日共累計為415人，分別為63人、28人、52人、51人、61人、56人、50人、54人，其中1日的63人為今年單日最高人數，但均無法判定為低溫影響所致。

新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣今天告訴中央社記者，近期急診感受到急性心血管疾病、腦中風個案送醫人數明顯增加，這次天冷院內急診收案最年輕因心血管疾病倒下的病例年僅31歲，光是昨天值班就遇到2名非常嚴重的心肌梗塞個案，心臟衰竭合併心因性休克。

鍾伯欣表示，這2名個案分別為50多歲壯年與80多歲長輩，都是第1次因心血管疾病發作就醫，家族都沒有心血管疾病史，家屬遇到相關不適症狀，十分不知所措，2名個案至今仍在加護病房密切觀察，甚至其中1人裝著葉克膜與死神拔河。

據鍾伯欣的觀察，民眾天冷最易輕忽的「護心」技巧是保暖與喝水，其中保暖的原則是肚子以上到脖子與頭部，必須禦寒到站在戶外不會感覺到寒冷，才算落實保暖；飲水充足，必須是白開水，千萬不要因天氣冷沒流汗就不喝水，以免血液過於濃稠，或脫水心跳加速，增加心血管負荷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

三高問題不再只發生在長輩身上，開業診所醫師王德生分享曾遇過1名40多歲男子，健康檢查發現三酸甘油酯大超標，血液充滿脂質，原來是因為男子長期出入應酬場所，1天至少喝掉1瓶威士忌，加上作息不規律，導致健康亮紅燈，近期連日低溫，提醒民眾留意身體狀況。

針對三酸甘油酯過高的患者，在天冷的季節更應該注意，王德生建議，飲食需注意選擇優質油脂，少攝取精緻糖類與澱粉，避免重口味下酒菜如炸物或高脂肪補品。同時，增加蔬菜攝取可幫助腸胃蠕動及代謝，還要搭配規律運動與充足睡眠，才能真正改善健康狀況。（編輯：陳清芳）1140209

#消防署
#寒流
延伸閱讀
天氣爆冷極熱「心」挑戰 醫盼CPR成全民新運動寒流來襲越晚越冷 醫提醒2族群當心腦中風危險護心指南安全過冬 天冷返家身體回暖再洗澡北北基桃等20縣市低溫特報9日探6度 寒流10日白天起減弱
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

107
更多編輯台推薦新聞：