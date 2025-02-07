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寒流來襲越晚越冷 醫提醒2族群當心腦中風危險

2025/2/7 12:06（2/7 12:29 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）寒流今天南下，氣溫陡降，越晚越冷。除高齡、三高族要注意外，醫師提醒，氣喘患者及近期曾得過流感者也要當心腦中風風險，謹記「微笑、舉手、說你好」3口訣，有異狀快就醫。

寒流南下，各地預計下午起氣溫下降。氣象專家吳德榮指出，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至攝氏7度左右，明天平地的最低氣溫將降至5度左右。

寒流來襲，除了三高、心血管高風險族群及長者要留意心臟病及中風急性發作的風險，台灣腦中風學會理事長陳龍透過新聞稿指出，根據2019年在國際中風會議上發表的一項研究，感染流感後的15天內，每10個人中，就有至少1人可能會中風。

陳龍解釋，流感病毒會引發全身性發炎反應，可能導致血管內皮損傷，增加血栓形成的風險，例如他最近遇到1名本身沒有任何慢性疾病的60歲婦人，感染流感後出現咳嗽、流鼻涕、頭痛、頭暈、肌肉痠痛等症狀。

後來這名個案在家中右手無法拿住杯子，陳龍說，而且照鏡子時發現臉看起來有些歪斜，懷疑是腦中風徵兆，緊急送醫後推測可能是因為流感造成血管發炎，進而引起小中風，所幸及時治療後恢復良好。

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此外，陳龍還提醒氣喘患者在寒冷天氣中也很容易發作，導致呼吸困難和血氧水平下降，與沒有氣喘的人相比，中風風險高出1.3倍，不可不慎。

陳龍表示，無論何種原因引起的中風，都應該對「中風徵兆」保持警覺，謹記「微笑、舉手、說你好」評估口訣，把握4.5小時黃金治療時間，快打119才能啟動醫療快速通道；腦中風的危險因子包括高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史等。（編輯：陳政偉）1140207

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