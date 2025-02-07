寒流南下越晚越冷 吳德榮：北台灣低溫探7度

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（中央社記者余曉涵台北7日電）氣象專家吳德榮指出，今天寒流迅速南下，氣溫陡降，越晚越冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至攝氏7度左右，明天平地的最低氣溫將降至5度左右。

寒流南下，各地預計下午起氣溫下降，中央氣象署也發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，今天寒流南下，下午起各地氣溫下降，8日至10日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，今天傍晚起台中以北、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。

黃色燈號（寒冷）地區為新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天寒流迅速南下，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，氣溫陡降，越晚越冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至攝氏7度左右，並觸及入冬以來第3波寒流的標準，應注意保暖。

吳德榮表示，中南部多雲時晴，氣溫亦逐漸下降，天氣轉冷。

吳德榮說，明天至10日清晨、「寒流」籠罩，平地的最低氣溫將降至5度左右，應注意保暖、慎防寒害發生，明天大台北、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，9日至10日清晨，水氣減少、轉乾冷，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部少量降雨的機率。

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至於降雪機率，吳德榮表示，今日3000公以上高山有飄雪機率；今晚至明日2000公尺左右及以上高山有飄雪機率，北部1000公尺左右則處在飄雪的臨界條件，「能否順利飄雪？或僅下冰霰、霧淞？都有機率，可密切觀察。」

吳德榮表示，10日白天起至12日逐日回暖，下週一、二各地晴朗穩定，日夜溫差很大，下週三南方水氣逐漸增多，13日鋒面通過，轉雨降溫，冷空氣不強，但仍應觀察模式的調整。（編輯：陳政偉）1140207