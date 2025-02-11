失業勞工子女就學補助開放申請 可線上申辦

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（中央社記者吳欣紜台北11日電）勞工若失業，子女就學學費恐造成經濟負擔，勞動部提供失業勞工子女就學補助，113學年度第2學期補助今天起受理申請，只要輸入「身分證號及健保卡號」，就可線上提出申請。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨表示，為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理失業勞工子女就學補助，113學年度第2學期補助今天開始受理，3月7日截止申請。

申請資格部分，謝倩蒨表示，只要是非自願離職失業勞工，在3月7日前失業期間達1個月以上，也就是7日以前失業者，並經核付就業保險法失業給付或職業訓練生活津貼者或是非自願離職失業勞工在3月7日前已就業，但在前一年內，也就是113年3月7日至114年3月6日經核付就業保險法的失業給付或職業訓練生活津貼，且這期間就業期間未超過3個月者都可提出申請。

不過，謝倩蒨說，條件還包含申請人及其配偶112年度綜合所得總額須在新台幣148萬元以下，申請人子女也須就讀高中職或大專校院，且申請人於114年3月7日以前，未請領勞保老年給付，且未參加政府機關促進就業性質相關措施（方案）。

補助金額部分，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助新台幣4000元，私立高中職子女每名補助6000元；公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

謝倩蒨說，對於獨力負擔家計，像是離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額會再加給2成。

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謝倩蒨說，為了增加民眾即時取得補助訊息，線上申請方式除了原本有以自然人憑證提出申請外，也可透過輸入「身分證號及健保卡號」方式於線上提出申請，而以自然人憑證提出申請者，可於線上選擇透過My Data平台直接取得戶籍資料，節省申請人往返戶政單位時間。

謝倩蒨也提醒，勞動部與教育部的就學減免或補助方案不能同時請領，對失業勞工子女就學補助有需求者，今天起可到勞動部失業勞工子女就學補助線上申請系統下載申請書，列印後以掛號郵寄至勞動部或利用線上申請系統於線上提出申請。（編輯：李亨山）1140211