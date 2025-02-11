元宵節全台防較大雨勢 是否響首道春雷待觀察

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象署今天表示，今晚起南方雲系北移，明天元宵節全台防較大雨勢，明晚至13日晨雨勢最明顯，是否響起首聲春雷須再觀察；本週2波冷空氣，先濕後乾，分別影響期間僅約1天左右。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今晚明晨南方雲系北移影響，南部、東南部有局部短暫陣雨，南方水氣會持續覆蓋全台，明天各地都有局部較大雨勢。

張竣堯指出，明天下半天鋒面通過並影響，加上13日東北季風增強，明天晚間至13日清晨是這波降雨最顯著的期間，基隆北海岸、東半部地區及中南部山區有局部大雨發生。

至於這波降雨期間是否會有今年第一聲春雷，張竣堯提到，目前資料顯示雖然有些雷雨訊號、但並不明顯，需要再觀察。

根據氣象署統計，全台首次春雷發生的平均日期為2月23日（包含離島），發生日期範圍一般為2月7日至3月10日。

張竣堯表示，14日東北季風減弱，但水氣仍偏多，各地易有局部短暫雨；15日有另一波鋒面通過，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲。

張竣堯提到，16日起至17日清晨，東北季風再增強或大陸冷氣團影響，主要偏乾冷，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

溫度方面，張竣堯說，明天全台有雨，各地白天高溫下降，體感偏涼；13日東北季風增強及影響期間，全台低溫約14至18度，高溫約18至21度；14日雖然東北季風減弱，但夜晚清晨仍然偏涼。

張竣堯表示，15日氣溫稍微回升，接著16日、17日下一波冷空氣影響，中部以北、宜蘭低溫約13、14度，南部、東南部地區約14至16度，不過，因為偏乾冷，因此白天氣溫回升較有感，北台灣高溫約18至20度，中南部約22至24度，提醒中南部留意日夜溫差。

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張竣堯說，預估18日又會回到多雲到晴的天氣，白天回溫，日夜稍涼。

此外，明天馬祖及台中以北易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：管中維）1140211