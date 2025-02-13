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華航與觀光署贊助舊金山馬拉松 推台灣運動觀光

2025/2/13 15:58（2/13 16:11 更新）
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華航與觀光署共同贊助舊金山馬拉松，推台灣運動觀光。圖為2024年舊金山馬拉松賽事現場，攝於113年7月29日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月13日
華航與觀光署共同贊助舊金山馬拉松，推台灣運動觀光。圖為2024年舊金山馬拉松賽事現場，攝於113年7月29日。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月13日
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（中央社記者張欣瑜舊金山12日專電）全美最具挑戰的馬拉松賽事之一「舊金山馬拉松」將於夏季登場，活動已展開報名，將吸引全球跑友共襄盛舉，中華航空與台灣觀光署宣布聯合贊助，共同推廣台灣運動觀光。

華航舊金山分公司發布新聞稿表示，與觀光署聯合贊助2025年舊金山馬拉松賽事，華航為大會唯一指定國際航空公司，台灣為唯一指定國際旅遊目的地。

華航連續2年贊助舊金山馬拉松賽事，藉由與觀光署聯合贊助，希望向來自全球各地的跑友推廣台灣運動觀光，鼓勵美國和各地跑友到台灣參加2025年華航馬拉松星光夜跑、及2026年新北市萬金石馬拉松等賽事。

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舊金山馬拉松今年邁入第48年，將於7月26日及27日舉辦，為北加州最大社區路跑活動，也被譽為全美最美麗的城市馬拉松之一，共分為5公里、10公里、半馬、全馬、超馬等不同距離，當中的全馬賽道符合波士頓馬拉松的計時資格賽標準。

這項賽事預計今年將吸引全球各地超過3萬名跑者，沿途經過金門大橋、漁人碼頭、金門公園等多處舊金山著名景點。華航盼藉由參與盛會，與觀光署共同推動台灣旅遊。（編輯：陳承功）1140213

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