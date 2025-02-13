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義大醫院偕屏東4醫療院所 將完善醫療送進牡丹鄉

2025/2/13 17:08（2/13 17:21 更新）
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高雄義大醫院2025年起攜手牡丹鄉衛生所、恆春旅遊醫院等醫療院所，推動「全民健康保險屏東縣牡丹鄉醫療給付效益提升計畫」，內容包含由義大醫院醫師駐診牡丹鄉衛生所，提供急性醫療照護服務等。（義大醫院提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月13日
高雄義大醫院2025年起攜手牡丹鄉衛生所、恆春旅遊醫院等醫療院所，推動「全民健康保險屏東縣牡丹鄉醫療給付效益提升計畫」，內容包含由義大醫院醫師駐診牡丹鄉衛生所，提供急性醫療照護服務等。（義大醫院提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月13日
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（中央社記者林巧璉高雄13日電）義大醫院今年起攜手牡丹鄉衛生所，以及恆春旅遊醫院等3家醫院，推動「牡丹鄉IDS計畫」；義大醫院醫師駐診衛生所提供急性醫療，增胃腸肝膽科、神經內科等科別，建立完善轉診後送機制。

為解決屏東偏鄉地區醫療資源不足困境，義大醫院今年與牡丹鄉衛生所，以及衛生福利部恆春旅遊醫院、恆春基督教醫院及南門醫療社團法人南門醫院3家在地醫院，共同承作中央健康保險署「全民健康保險屏東縣牡丹鄉醫療給付效益提升計畫」（牡丹鄉IDS計畫）。

義大醫院發布新聞稿指出，透過此計畫整合醫療資源，提供5大服務，全面提升偏鄉地區健康照護品質，包括義大醫院醫師駐診於牡丹鄉衛生所，提供急性醫療照護服務，每月安排營養師協助4次營養衛教診次，並定期舉辦健康衛教活動。

計畫中也建立完善雙向轉診與後送機制，協助需要進一步治療患者順利轉介至醫院接受治療，提升當地居民醫療安全保障；計畫每年舉辦大型義診活動，包括癌症篩檢、超音波檢查及血液檢測等，並根據檢查結果提供後續治療建議，幫助居民及早發現健康問題。

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義大醫院院長杜元坤表示，屏東地區偏鄉醫療資源有限，許多居民因交通不便無法獲得及時醫療服務；這次與恆春地區醫療機構攜手合作，盼有效提升牡丹鄉居民健康照護水平，讓偏鄉居民享有高品質醫療服務。

健保署高屏業務組長林淑華表示，牡丹鄉位處屏東縣最南端，各村距離屏東市區均超過100公里，對外交通不便，僅有少數村落有客運通行，許多居民因醫療資源匱乏而面臨健康照護上的挑戰，健保署於90年即推動牡丹鄉IDS計畫，將醫療送進偏鄉。（編輯：陳仁華）1140213

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