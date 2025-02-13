14日降雨由北往南遞減 冷氣團16日再來襲

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象署表示，明天降雨由北往南遞減，15日白天回溫，高溫回升至約攝氏22到25度，但16日又一波大陸冷氣團南下，17日及18日影響，白天高溫降至約18到20度，晚間低溫約12至14度。

交通部中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天南方雲系及大陸冷氣團影響，水氣充沛，局部地區有大雨發生；明天降雨會由北往南遞減，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。

張竣堯表示，15日大陸冷氣團減弱，白天水氣偏少，東半部有局部短暫雨，其他地區陽光有機會露臉，然而晚間鋒面快速通過，北部地區轉為局部短暫陣雨。

張竣堯說，16日另一波大陸冷氣團逐漸南下，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；17日、18日大陸冷氣團影響，東半部地區、基隆北海岸及西半部山區有局部短暫雨；19日、20日大陸冷氣團逐漸減弱，水氣減少，東半部地區及基隆北海岸有局部短暫雨。

氣溫方面，張竣堯指出，今天各地高溫約15至18度，加上雨勢，整天偏濕冷，明天清晨仍然偏冷，中部以北、宜蘭低溫約13、14度，其他地區15、16度，白天高溫回升，各地約20至23度。

張竣堯說，15日白天氣溫進一步回升至22到25度，南部約25、26度，日夜溫差大，晚間各地低溫約15至18度。

張竣堯提到，16日大陸冷氣團南下，白天北台灣高溫下降至約18到20度，16日至18日的夜晚清晨，中部以北低溫約12至14度，其他地區14至16度，局部近山區平地會再低一些；19日、20日冷氣團緩慢減弱、逐漸回溫，但回溫幅度並不明顯。

張竣堯表示，17日、18日若溫度及水氣能配合，中部以北3000公尺以上高山有機會飄雪。

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張竣堯說明，目前觀察下週末前後可能又有一波冷空氣南下，不排除達冷氣團或更強的強度，後續仍須再觀察。

此外，明晚至15日清晨台南以北地區及金門、馬祖；15日白天至16日清晨中部以北地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：管中維）1140213