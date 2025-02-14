搶救年輕人健康 國教盟籲立即公告禁止加味菸

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（中央社記者陳至中台北14日電）國教行動聯盟今天發布新聞稿，呼籲政府兌現承諾，立即公告「全面禁止加味菸」，避免菸商持續利用各式加味菸品，誘惑年輕人成癮。

國教盟指出，總統賴清德於民國106年擔任行政院長時，行政院會通過「菸害防制法」修正草案新聞稿中，即有提到要禁止加味菸。然而，「菸害防制法」於112年經立法院三讀通過，政府卻遲遲沒有公告禁止加味菸的配套政策。

國教盟擔心，政府在菸商的壓迫下，恐會加速開放加熱菸，一旦「加味的加熱菸」上市，對青少年的影響將一發不可收拾。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然透過國教盟指出，加味菸與加熱菸不是兩個議題，而是互相連動，最令人忌憚的就是「加味的加熱菸」。

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郭斐然解釋，加熱菸為電子式，本來就非常吸引青少年，國際研究指出青少年使用加熱菸盛行率是成人的兩倍，如果又是加味的加熱菸，吸引力更為提高。

全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美表示，目前歐盟27國已通過法令，禁止除菸草原味以外的加味菸品，美國與加拿大則是禁止除原味與薄荷以外的加味菸品。國際研究指出，近9成的年輕吸菸者，第一次都是使用加味菸品，請衛福部勿再拖延，趕快公告全面禁止加味菸，讓年輕人免於各式加味菸品的誘惑。（編輯：陳政偉）1140214