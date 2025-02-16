中油：17日起汽油不調整、柴油漲1角

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（中央社記者羅元駿台北16日電）台灣中油今天宣布依平穩雙機制調整國內油價，17日凌晨零時起汽油不調整、柴油漲1角；發油量最大的95無鉛汽油每公升維持新台幣31.3元。

調整後參考零售價格分別為，92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29元。

中油指出，受歐洲寒冬取暖用油需求增加及美國擴大對伊朗石油制裁影響，導致國際油價上漲。

浮動油價調整原則調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲0.26美元，新台幣兌美元匯率升值0.053元，漲幅為0.14%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲1元和0.8元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各由中油吸收0.6元和0.3元。

吸收後95無鉛汽油仍超出30元，中油因此啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升吸收0.4元。

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在平穩雙機制啟動下，汽、柴油各共吸收1元及0.7元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格則調漲0.1元。

根據中油統計，2025年累計至1月底止，台灣中油共吸收約18.72億元。（編輯：林淑媛）1140216