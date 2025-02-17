吳德榮：18、19日部分平地探10度以下 21日再一波冷空氣南下

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（中央社記者張雄風台北17日電）根據氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新北石碇攝氏8.9度。氣象專家吳德榮表示，明天、19日部分平地清晨最低氣溫仍將降至10度以下，下波冷空氣21日起南下，較濕冷、影響時間持續更久。

根據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新北市石碇區8.9度；其他縣市部分，新竹縣關西鎮10.2度、苗栗縣公館鄉10.7度。

氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午南投、彰化至高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度，彰化至高雄已或將出現能見度不足200公尺現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，明天、19日清晨仍受大陸冷氣團影響，東側水氣略增，大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；北台灣偏冷、中南部早晚冷，部分平地清晨最低氣溫將降至10度以下。

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吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，19日白天起至20日冷氣團漸減弱，氣溫回升。21日另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨，冷空氣南下，氣溫漸降。

吳德榮說，22至24日強冷空氣緩慢南下，較濕冷、影響時間也較久，23日入夜後至24日清晨氣溫降至最低，能否觸及強烈大陸冷氣團標準則還不一定，需持續觀察。（編輯：張雅淨）1140217