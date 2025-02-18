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連鎖日本餐廳業者進口海膽鎘超標 遭邊境攔截

2025/2/18 12:01（2/18 12:16 更新）
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衛福部食藥署18日公布邊境查驗不合格名單，旗下有「すき家」和「はま寿司」的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽被檢出重金屬鎘超標，在邊境遭攔，未流入台灣市場。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年2月18日
衛福部食藥署18日公布邊境查驗不合格名單，旗下有「すき家」和「はま寿司」的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽被檢出重金屬鎘超標，在邊境遭攔，未流入台灣市場。（食藥署提供）中央社記者沈佩瑤傳真 114年2月18日
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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）衛福部食藥署公布邊境查驗不合格名單，旗下有「はま寿司」等連鎖餐廳的台灣善商股份有限公司，從智利進口的冷凍海膽被檢出重金屬鎘超標，在邊境遭攔，未流入台灣市場。

在衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單中，共有16項檢驗不合格產品，如埃及羅勒葉、印度花生仁、越南酥心糖等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，旗下有「すき家」（SUKIYA）和「はま寿司」（HAMASUSHI）的台灣善商股份有限公司在這次名單中，不合格產品是從智利進口的「冷凍海膽（SEA URCHIN）」，被檢出重金屬鎘0.5 mg/kg超標，共1批、40公斤，依規定退運或銷毀。

食藥署代理署長林金富接受媒體電訪說明，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他水產動物類限量為0.3 mg/kg，針對業者將從一般抽批調整為加強抽批。

至於整體從智利進口的海膽，林金富表示，近半年來，同產地、同號列申請報驗共11批，僅有這批不合格，因此，目前不會調整或有其他特殊管制措施。

另外，陽澄之王有限公司從中國進口的「冰鮮黃魚（FRESH YELLOW CROAKER）」，一口氣被檢出2種抗生素，包括恩氟喹啉羧酸0.31ppm、西氟沙星0.03ppm，均違反不得檢出規定，共1批、6080公斤遭邊境攔截。

林金富說，前陣子市售黃魚的不合格率偏高，與農業部漁業署合作，自去年12月1日起至今年2月底，在邊境採全面監視查驗，然而至今只有抓到這批不合格，屆滿將調整回原本各自的風險管理機制；業者陽澄之王將調整為加強抽批。

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日本米餅近期違規情節嚴重，這次又有2批不合格。根據食藥署統計，去年8月10日到今年2月10日共計報驗317批，其中12批不合格，原因都是重金屬鎘超標。

食藥署即起至3月17日對整體日本進口米餅採逐批查驗。林金富說，已在2月3日請日本官方一週內提出改善措施，收到對方回覆表示仍須一點時間調查，同意延長回覆期限。（編輯：陳政偉）1140218

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